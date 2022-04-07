Украинцам рассказали, как получить компенсацию за разрушенное во время войны жилье

Главное: Для получения компенсации за разрушенное во время войны жилье, нужны правоустанавливающие документы. Если документов нет, их нужно оформить.

Детали: Министр юстиции Денис Малюська рассказал, чтобы получить компенсацию за разрушенное во время войны жилье, нужны правоустанавливающие документы. Об этом Малюська сказал в эфире телемарафона.

Если этих документов нет, то их нужно оформить, поскольку компенсации будут выплачиваться только собственникам жилья.

После чего будет несколько механизмов выплаты компенсации. Предполагается, что будут использоваться средства госбюджета и средства РФ, которые будут отобраны как репарации и перераспределены через специнституции.

Например, можно получить компенсацию с помощью обращения в ЕСПЧ. Тем, кто не хочет ждать, Малюська предложил уже обращаться в ЕСПЧ. По его словам, этот механизм не быстрый, но он работает.

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