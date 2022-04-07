Зеленский рассказал, на что готов пойти ради окончания войны

Главное: Турция может приять саммит президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. На возможность прямых переговоров с Путиным Зеленский смотрит прагматично.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным ради окончания войны. Об этом он заявил в интервью Haberturk TV.

По словам Зеленского, саммит двух президентов может принять Турция. Вместе с тем, на возможность прямых переговоров с Путиным он смотрит прагматично.

«Может быть встреча в Стамбуле. Я думаю, что неважно, с чего мы начнем. Важно, чем мы закончим. Здесь я должен быть как президент достаточно прагматичным. Есть вещи, о которых нам нужно попробовать договориться», — отметил президент.

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