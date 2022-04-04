Россию хотят выгнать из Совета ООН по правам человека

Главное: Россию могут отстранить из Совета ООН по правам человека. С таким предложением выступили США.

Детали: США выступают за отстранение России из Совета ООН по правам человека. С соответствующим предложением страна намерена обратиться в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает The Guardian.

Как заявила постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд, «участие России в Совете по правам человека — это фарс».

«Это неправильно, поэтому мы считаем, что пришло время Генеральной Ассамблее ООН проголосовать за соответствующее решение. Мое послание тем 140 странам, которые мужественно стояли вместе: зверства в Буче и убийства в Украине требуют, чтобы мы теперь сопоставили наши слова с действиями», — подчеркнула она.

При этом, как отмечают в Reuters, большинство, а именно две трети голосов, проведенные из 193 членов в Нью-Йорке, могут приостановить работу РФ в Совете за постоянное совершение грубых и систематических нарушений прав человека во время членства.

В тему: В середине марта Россию исключили из Совета Европы.