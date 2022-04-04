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Новости > Предстоятель УПЦ призвал к молитве за погибших в Буче

Предстоятель УПЦ призвал к молитве за погибших в Буче

Александра Кудрявцева
04.04.22 15:25
149
Предстоятель УПЦ призвал к молитве за погибших в Буче
Главное: В Украинской Православной Церкви молятся о замученных жителях Бучи.
 
Детали: Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.
 
Предстоятель УПЦ отметил, что тех, кто совершил ужасное насилие над мирными жителями, ожидает Суд Божий.
 
«Из сегодняшних новостей узнал о случившемся в Буче. Это ужасно. Скорбь наполнила мое сердце. Совершивших это насилие отдаю на Суд Божий, от которого никто не сможет скрыться», — сказал Блаженнейший.
 
Также Митрополит Онуфрий выразил родным пострадавших глубокое соболезнование.
 
«За умерших от насилия молюсь и прошу Господа, чтобы Господь принял их души в доме Праведных», — подчеркнул Блаженнейший.
 
В тему: Предстоятель УПЦ рассказал, как обрести настоящую любовь к Богу.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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