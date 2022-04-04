Предстоятель УПЦ призвал к молитве за погибших в Буче

Главное: В Украинской Православной Церкви молятся о замученных жителях Бучи.

Предстоятель УПЦ отметил, что тех, кто совершил ужасное насилие над мирными жителями, ожидает Суд Божий.

«Из сегодняшних новостей узнал о случившемся в Буче. Это ужасно. Скорбь наполнила мое сердце. Совершивших это насилие отдаю на Суд Божий, от которого никто не сможет скрыться», — сказал Блаженнейший.

Также Митрополит Онуфрий выразил родным пострадавших глубокое соболезнование.

«За умерших от насилия молюсь и прошу Господа, чтобы Господь принял их души в доме Праведных», — подчеркнул Блаженнейший.