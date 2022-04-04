Генштаб ВСУ заявил, что в Украине уже погибли 18,3 тысячи российских солдат

Главное: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян. Сообщается, что погибли уже 18,3 тысячи солдат.

Детали: Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях россиян в войне в Украине. Цифры приводят на понедельник, 4 апреля.

Информируется, что погибли уже 18,3 тысячи солдат.

Кроме этого, как сообщается, РФ понесла такие потери: 147 самолетов, 134 вертолета, 647 танков, 1 844 боевых бронированных машин, 330 артиллерийских систем, 54 средства ПВО, 107 реактивных систем залпового огня, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 92 БПЛА оперативно-тактического уровня, семь кораблей/легких скоростных катеров, 1 273 единицы автомобильной техники, 25 единиц специальной техники и четыре пусковые установки ОТРК.

Отмечается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

В тему: В ООН обновили свои данные по жертвам войны в Украине среди мирного населения.