Война в Украине: число жертв среди детей неуклонно растет

Главное: 161 ребенок погиб во время войны в Украине. 425 детей получили ранения.

Детали: В Украине продолжается война. Гибнут дети.

Цифры на понедельник, 4 апреля, приводит Офис генерального прокурора.

Сообщается, что жертвами боевых действий стали уже 161 ребенок.

При этом 425 детей получили ранения.

Подчеркивается, что эти данные не являются окончательными, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий.

Отмечается, что за дни войны повреждено 869 учебных заведений, из них 83 были разрушены полностью.

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