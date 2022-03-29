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Новости > В Украину идет похолодaние

В Украину идет похолодaние

Агата Кловская
28.03.22 16:51
395
В Украину идет похолодaние

Главное: К концу недели в Украине похолодает. В северных и западных регионах ожидаются дожди.

Детали: В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, но к концу недели ненадолго вернется похолодание. Возможен даже мокрый снег. Об этом сообщила в Facebook известный украинский синоптик Наталья Диденко.

Так, вторник, 29 марта в Украине ожидается теплым.

Максимальная температура днем будет составлять от 12 до 17 градусов тепла. При этом в Черновицкой и Одесской областях столбики термометров могут даже подняться до +19 градусов.

В северных и западных регионах ожидаются дожди. Также осадки возникнут и в центральной Украине (кроме Днепра с районами) и в Харьковской области.

На остальных территориях осадков не предвидится.

Ветер будет все такой же порывистый. На востоке Украине сильнее, в центральных областях и на юге — слабее.

В Киеве 29 марта тоже ожидается дождь, но не сильный.

Воздух будет теплым: в ближайшую ночь +5+7 градусов, завтра днем +12+14 градусов.

Пока в Украине будет преобладать теплая погода, но в конце недели ожидается похолодание, возможны сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В тему: В Украине отменили карантинные зоны.

Тэги: Украина, общество, погода, непогода, новости Украины

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