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Новости > В УПЦ рассказали, как поститься во время войны

В УПЦ рассказали, как поститься во время войны

Александра Кудрявцева
22.03.22 15:15
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В УПЦ рассказали, как поститься во время войны
Главное: Если человек в трудных условиях все же не нарушит пост, не перестанет молиться Богу, не прекратит участвовать в Церковных таинствах, этим он себе не навредит, а напротив, только укрепит свое духовное состояние.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.
 
«Данный вопрос, конечно же, более правильно решать каждому человеку непосредственно со своим духовником. Некоторые люди, и чаще всего к ним относятся новоначальные христиане, например, не могут воздерживаться от употребления в пищу мясных или молочных продуктов, и для таких людей даже один день поста — уже подвиг. Другие же, напротив, могут сутками ничего не есть, но при этом они не могут удержаться от просмотра телевизора или общения в соцсетях. Понятно, что для двух указанных типов людей понятие поста как некоего ограничения включает в себя разные составляющие», — сказал Андрей Музольф.
 
Он пояснил, что если например человек всю жизнь не ел мяса, воздержание от него на протяжении чуть более сорока дней Великого поста не будет засчитано как добродетель. «В таком случае каждому человеку — а лучше, как я сказал — духовнику, определить то, от чего можно будет воздерживаться в период Великого поста и что будет расценено Богом как хоть и небольшая, но зато искренняя жертва», — добавил преподаватель КДАиС.
 
Далее Андрей Музольф рассказал, как поститься в условиях смертельной опасности.
 
«Да, Церковь снисходит к слабостям и различным вынужденным состояниям человека. Да, пост — это, прежде всего, не пища или питие, но контроль человека над самим собой, собственной душой, чтобы в нее не вошло ничто скверное или нечистое. Да, Церковь никогда не осудит человека, который в условиях войны ел ту пищу, к которой имел доступ, не отделяя при этом постное от скоромного. Но, при всех „да“ есть одно „но“. И здесь стоит вспомнить историю трех Вавилонских отроков. Находясь при дворе Вавилонского — в то время самого могущественного — царя, они имели доступ к любому виду пищи, но при этом они ни разу не нарушили пост. И, несмотря на пост, они выросли более сильными и статными, чем их товарищи, которые пост не соблюдали. Эта история о том, что Бог никогда не оставит человека, если он, имея возможность и все, казалось бы, извинительные причины для того, чтобы нарушить пост, все же не делает этого», — продолжил он.
 
Сейчас наша страна переживает сложное время — время войны, и так вышло, что начало войны пришлось на начало Великого поста, — констатировал преподаватель КДАиС.
 
«Конечно же, можно найти кучу цитат святых отцов, которые позволяют в трудное время отложить пост. Но, по замечанию других святых отцов, если человек в трудных условиях все же не нарушит пост, не перестанет молиться Богу, не прекратит участвовать в Церковных таинствах и, прежде всего, в таинстве Евхаристии, этим он себе не навредит, а напротив, только укрепит свое духовное состояние. И Бог, видя усердие и готовность исполнять Его волю, несмотря ни на какие трудности, быть может, скорее услышит молитвы и пошлет нам долгожданный мир», — подытожил Андрей Музольф.
 
В тему: В УПЦ объяснили, в какие дни Великого поста в храмах не причащают.

Тэги: война, пост, УПЦ

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