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Новости > Управделами УПЦ призывает не ужасаться новостям, а заботиться о близких и молиться

Управделами УПЦ призывает не ужасаться новостям, а заботиться о близких и молиться

Александра Кудрявцева
22.03.22 14:15
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Управделами УПЦ призывает не ужасаться новостям, а заботиться о близких и молиться
Главное: Трагедии должны сплачивать людей, а не разделять.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).
 
«Люди, находящиеся в эпицентре опасности, несмотря ни на что, продолжают свое служение ближним, продолжают помогать окружающим, работать и молиться. Но вот парадокс: многие из тех, кто находится в безопасности, ведут себя гораздо эмоционально неустойчивее, чем те, кто сейчас действительно чувствует угрозу», — сказал митрополит Антоний.
 
Владыка константировал, что сейчас достоточно случаев, когда люди целиком поглощены бесконечным «сериалом» ужасов в своем смартфоне, на мониторе компьютера или экране телевизора и напрочь забывают о тех, кто в них нуждается более всего: о собственных женах, мужьях, детях и родителях.
 
«С одной стороны, это психологически объяснимо. Всё, что происходит, воистину ужасает. И человек склонен отождествлять себя с пострадавшими, проецировать на себя весь кошмар, испытывать чувство вины за то, что находится в безопасности. Реакция на это состояние может быть самой разнообразной, но очень часто она далека от конструктива. Порой люди начинают заниматься различными видами сетевого активизма, им кажется, что так можно повлиять на происходящее. Но это самообман», — пояснил управделами УПЦ.
 
Архиерей отметил, что настоящая помощь страдающим людям — это не лозунги и не «борьба» в интернете, а молитва и благотворительность.
 
«Очень важно понять: никакой кажущейся заботой о далеких людях нельзя оправдать безответственное отношение к тем, кто в данный момент находится возле нас и кого Господь нам поручил в первую очередь», — добавил иерарх УПЦ.
 
Трагедии должны сплачивать людей, а не разделять, — отметил митрополит.
 
«Если кто-то сейчас пребывает в безопасности, всё происходящее для него должно стать еще одним поводом поблагодарить Господа за мирное небо, за хлеб на столе, за живых родных людей. Это должно всех научить большей внимательности друг о друге, большей заботе друг о друге. Война рано или поздно закончится. А человеческое тепло можно утратить и потом не восстановить», — считает владыка.
 
В завершении митрополит Антоний призвал любить друг друга, жалеть друг друга и молиться друг о друге. «Именно этого сейчас ждет от нас Господь, а не лозунгов и пиар-кампаний», — заключил он.
 
В тему: Управделами УПЦ заявил, что использовать храмы в качестве военных целей недопустимо.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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