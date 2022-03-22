Пентагон считает, что Россия не готова к длительной войне в Украине

Главное: Пентагон заявил, что Россия не готова к длительной войне. Отмечается, что ее солдаты испытывают проблемы с моральным духом.

Детали: В Пентагоне высказали свое мнение о состоянии российской армии. Там считают, что РФ не готова к длительной войне в Украине, а ее солдаты испытывают проблемы с моральным духом.

В сообщении говорится: «Российские солдаты просто не были готовы полностью к операциям такой интенсивности и в течение такого длительного времени на стольких направлениях».

Отмечается: «Они не ожидали такого уровня сопротивления. Некоторым не сказали, что они на самом деле будут делать в Украине».

Информируется: «Мы знаем, что они опирались на призывников, и они до сих пор это делают; и это по-прежнему в основном призывная армия».

Также в США считают: «Слабость российских войск заключается в отсутствии инициативы со стороны командования. Армия РФ страдает из-за проблем в логистике и обеспечении. Из-за боевых неудач российские силы продолжают обстреливать города ракетами дальнего действия, а также пытаются их окружить».

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