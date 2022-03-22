За дни войны в Украине погибли уже 117 детей

Главное: Жертвами войны в Украине стали 117 детей. Ранения получили минимум 155 несовершеннолетних.

Детали: Россия продолжает войну в Украине. Ее жертвами становятся дети.

Цифры на вторник, 22 марта, приводит Офис генерального прокурора.

Сообщается, что уже погибли 117 несовершеннолетних, а минимум 155 детей получили ранения.

Отмечается, что больше всего детей пострадало в Киевской (58), Харьковской (40), Черниговской (31), Донецкой (30) и Николаевский (24) областях, а также в Киеве (16).

Кроме этого информируется, что были повреждены 548 учебных заведений, 72 из которых разрушены полностью.

Также подверглись разрушениям более сорока учреждений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Приведенные данные не являются окончательными, учитывая отсутствие возможности осмотра мест обстрела в местах, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.

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