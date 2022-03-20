В Украине временно запретили несколько партий

Главное: В Украине временно запрещены несколько партий. На время войны.

Детали: Из-за войны с Россией в Украине запретили несколько партий. Решение принял СНБО, о чем поведал президент Владимир Зеленский.

Он сообщил, что их деятельность приостановлена на время военного положения.

Под запрет попали: «Оппозиционная платформа – За життя», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», «Социалисты» и «Блок Владимира Сальдо».

Глава государства сообщил: «Военное время очень хорошо показывает мизерность тех, кто пытается поставить собственные амбиции выше, чем интересы государства. Кто-то прячется в тылу, но делает вид, что заботится об обороне. Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию не будет иметь успеха, но получит жесткий ответ».

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