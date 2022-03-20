Украинцев заверили, что дефолта не будет

Главное: Украине не угрожает дефолт. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Детали: Министр финансов Украины Сергей Марченко заверил, что дефолт нашей стране не угрожает. Появилось заявление чиновника.

Он сообщил: «Дефолт нам не угрожал и не угрожает. Во-первых, не такая большая, особенно в этом году, у нас долговая нагрузка. Во-вторых, мы тщательно обслуживаем наши долги. Такие слова мы не употребляем».

По его словам, в России же дефолт вскоре наступит.

В тему: НБУ принял важное решение по ценным бумагам.