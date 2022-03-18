В ОП рассказали, когда закончится активная фаза войны

Главное: Алексей Арестович утверждает, что уже через две-три недели закончится активная фаза войны. А в апреле киевляне, которые эвакуировались из города, смогут вернуться в Киев.

Детали: Активная фаза войны закончится через две-три недели. И в апреле киевляне, которые эвакуировались из города, смогут вернуться в Киев. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, активная фаза почти завершена под Киевом, Харьковом, Сумами и Черниговом.

«Даже если они (россияне) где-то нашкребут какие-то резервы, попытаются перейти в наступление, то все равно, все закончится их поражением. Ну просто на неделю это или на 10 дней еще продлится. Я думаю, что середина апреля, конец апреля — уехавшие киевляне смогут возвращаться домой», — сказал Арестович.

В тему: Озвучены два варианта окончания войны в Украине.