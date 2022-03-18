Путин пожаловался, что Киев выдвигает нереалистичные предложения

Главное: Канцлер Германии Олаф Шольц переговорил с российским президентом, обсудив нападение на Украину и ход переговоров о завершении войны. Путин заявил, что Киев выдвигает все новые нереалистичные предложения.

Детали: Канцлер Германии Олаф Шольц провел почти часовой телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, призвав его к немедленному прекращению огня. Об этом в пятницу, 18 марта сообщили пресс-службы обеих сторон.

«Канцлер также призвал президента РФ к скорейшему улучшению гуманитарной ситуации и прогрессу в поиске дипломатического решения конфликта», — говорится в сообщении на сайте правительства Германии.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что Украина выдвигает «нереалистичные» предложения на переговорах.

«Путин в разговоре с Шольцем отметил, что киевский режим стремится затянуть переговоры с Россией, выдвигая все новые нереалистичные предложения», — сообщила пресс-служба Кремля.

При этом у Путина добавили, что российская сторона «готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов».

Также в Кремле сообщили, что «разговор вряд ли можно назвать дружеским, это жесткий разговор», но потребность в таких контактах сохраняется.

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