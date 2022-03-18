В Кремле назвали условие для встречи Зеленского с Путиным

Главное: Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что встреча его шефа с Президентом Украины Владимиром Зеленским будет зависеть от того, каким будет мирный договор. А именно от его модальности.

Детали: Необходимость встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от того, каким будет мирный договор. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В частности, по его словам, встреча президентов может состояться при подписании мирного договора. Но ее необходимость зависит от модальности мирного договора.

По его словам, эту встречу нужно будет еще согласовать.

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