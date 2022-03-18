В ОП упрекнули Европу в слабой позиции по России

Главное: По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Европа не сделала выводов относительно России. Потому кровь и дальше будет литься потоками.

Детали: Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Европа до сих пор не сделала обязательных выводов относительно России. Об этом Подоляк написал в Telegram.

При этом он подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон прямо говорит о возможности «большой войны» в самой Европе.

«И что? А ничего... Европейские компании неохотно уходят из России. Мировые банки ищут способы остаться сидеть в российских резервах. А немецкие бизнесмены хотят сделать вид, что ничего не происходит», — заявил Подоляк.

По его словам, в связи с этим канцлер Германии Олаф Шольц пытается оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и Путина как автора войны.

«Как будто это вообще не одно и то же. И будто 200-тысячная группировка российских солдат, которые в прямом эфире расстреливают мирных граждан Украины, это не граждане России, а их семьи не живут там», — подчеркнул советник главы ОП.

Он еще раз напомнил, что официально 71% россиян поддерживают войну против Украины.

«К сожалению, судя по всему, в Европе это может оказаться крайне лживым и вредным трендом. Еще и пророссийские лоббисты будут активно работать. Но нужно хорошо помнить главное: официально 71% (по уточненным буквально сегодня данным — 86,4%) россиян категорически поддерживают войну против Украины и массовые убийства наших граждан», — подчеркнул Подоляк.

Отметим, что накануне Шольц заявил, что россияне не несут ответственности за то, что Путин развязал войну против Украины и осудил нападки на граждан РФ.

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