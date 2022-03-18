НБУ принял важное решение по ценным бумагам

Главное: В Украине отменили тарифы на депозитарные услуги и услуги по учету и обращению депозитных сертификатов. Временное решение НБУ.

Детали: Национальный банк Украины принял важное решение по ценным бумагам. Финансовый регулятор временно отменил тарифы на депозитарные услуги и услуги по учету и обращению депозитных сертификатов.

Подчеркивается, что сделано это для содействия эффективной работе финансовой системы на период действия военного положения в Украине.

Сообщается следующее: «Призываем также участников рынка поддержать эту инициативу и минимизировать собственные тарифы для конечных инвесторов. Такой шаг должен, в частности, положительно повлиять на привлечение дополнительных средств в военные облигации Украины, которые еженедельно размещаются Министерством финансов Украины».

Уточняется, что на период действия военного положения НБУ отменил начисление платы за услуги депозитария, депозитарного учреждения и услуги по учету и обращению депозитных сертификатов НБУ, в том числе платы за: сопровождение счета в ценных бумагах и информационные операции (абонентская); хранение ценных бумаг; административные депозитарные операции; учетные депозитарные операции; корпоративные операции; оказание услуг по обслуживанию операций с депозитными сертификатами НБУ.

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