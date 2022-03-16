Украинцам рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие дни

Главное: Скоро в Украину придет потепление. Но ближайшие дни будут прохладными.
Детали: В Гидрометцентре рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни. Синоптики говорят, что уже 20-21 марта в страну придет потепление.
Ближайшие же дни будут прохладными.
Так, появился прогноз погоды на четверг, 17 марта.
В восточных и северных областях ночью ожидается 7-12 мороза, а днем будет от минус 4 до 0.
В других регионах Украины ночью прогнозируют 3-8 мороза, а днем от 0 до плюс 5.
Отмечается, что небольшой снег вероятен в Луганской и Донецкой областях, а также в районе Карпат.
Кроме этого эксперты говорят, что прогнозируется повышенное атмосферное давление.
В Киеве будет сухо: ночью 3-5 мороза, а днем от 0 до 2 тепла.
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