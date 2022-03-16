В МВД рассказали, сколько времени уйдет на разминирование украинских территорий

Главное: На разминирование украинских территорий после войны уйдет несколько лет. В странах ЕС, США, и Британии готовят масштабный десант из спасателей, чтобы помочь украинским спасателям в этом вопросе.

Детали: После войны с Россией Украине понадобится несколько лет только на период разминирования, поскольку без этого невозможно восстановление объектов. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает Укринформ.

«Мы должны осознавать, что по завершению этой страшной войны мы будем иметь несколько лет только периода разминирования», — сказал министр.

Он рассказал, что уже обращается к своим коллегам в ЕС с тем, чтобы они готовили свои группы, своих специалистов и технику со всей Европы и мира для того, чтобы они могли приехать и помочь Украине в разминировании объектов.

«Потому что ни одно восстановление какого-либо объекта невозможно без этапа разминирования. Очевидно, что сил, которые есть у украинских спасателей, не хватит, чтобы в короткий период это сделать. Поэтому коллеги готовят сейчас уже такую ​​помощь — масштабный десант из спасателей всех стран, Европейского Союза в частности, и США, и Британии, чтобы помочь в этот период», — подчеркнул Монастырский.

По его словам, среди тех стран, которые нам активно в этом помогают, есть Франция, Польша, Греция, Германия, Литва, Австрия, Швеция и Швейцария, Бельгия, Эстония, Нидерланды, Канада, Румыния, США и другие страны.

«Это я назвал те страны, от которых у нас уже есть конкретная помощь. Относительно того, что предоставляется — это и пожарные автомобили, и медицинские госпитали, и средства защиты — бронежилеты, каски», — рассказал Монастырский, добавив, что в Минобороны они также определяются отдельным направлением.

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