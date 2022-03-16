В Кабмине рассказали, во сколько Украине обойдется восстановление страны после войны

Главное: На поствоенное восстановление Украины понадобится более 500 млрд долларов. Правительство планирует использовать средства репараций Российской Федерации, а также помощь партнеров.

Детали: На восстановление Украины, пострадавшей в результате российской агрессии, понадобится более 500 миллиардов долларов. Об этом 15 марта сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с главами правительств Польши, Словении и Чехии.

Украинский премьер уточнил, что в правительстве уже создана и работает специальная группа, которая занимается оценкой потерь для экономики во время войны.

«Предварительные расчеты говорят, что сейчас прямые единовременные потери для Украины составляют более 500 миллиардов долларов США. И, собственно, это те средства, которые будут необходимы, чтобы восстанавливать наше государство — и за счет средств репараций Российской Федерации, и за счет средств наших партнеров — для того, чтобы Украина восстановилась и стала такой же, какой была до войны», — подчеркнул Шмыгаль.

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