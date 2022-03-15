Уже завтра в России может быть объявлен дефолт

Главное: Завтра власти России и некоторые компании должны выплатить очередные купоны задолженности в долларах. Если этого не произойдет. Уже завтра в стране может случиться дефолт.

Детали: В России уже завтра может быть объявлен дефолт по внешнему долгу в 150 млрд долларов, пишет Bloomberg во вторник, 15 марта.

Издание приводит три сценария, что может произойти с российской экономикой из-за войны против Украины.

Россия выплатит долг в долларах. Таким образом, дефолт будет отсрочен по крайней мере до 4 апреля — до следующей выплаты купонов.

Россия платит в рублях — это возможно по некоторым контрактам. В частности, выплата в среду будет считаться произведенной только в валюте, иначе это будет означать дефолт.

Россия вообще не заплатит 16 марта. Невыплата в среду запустит льготный период в 30 дней, после чего наступает дефолт, отрежущий и без того отрезанную от финансовых рынков РФ до завершения судебных процессов и выплат.

Издание напоминает, что в последний раз Россия объявляла дефолт в 1998 году. Тогда стране не удалось выплатить внутренние долги, а последний пропуск выплат по внешнему был в 1917 году, когда большевики отказались платить царю.

Отмечается, что министр финансов России приказал перевести 117 млн долларов для выплаты по завтрашним купонам, но валюта выплаты не указана. В целом суверенный внешний долг РФ составляет около 40 млрд долларов.

Также приближаются и сроки других долговых выплат. Например, в металлургической и горнодобывающей компании Северсталь купон также выплачивается в среду, а в Евраза и Тинькофф Банка — в воскресенье. У Газпрома выплаты на следующей неделе. Однако в Bloomberg допускают, что компании могут справиться с валютными долгами благодаря определенному запасу в оффшорных зонах.

Самый большой долг среди компаний именно Газпром — более 25,4 млрд долларов.

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