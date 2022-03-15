В Британии назвали три главных просчета Путина

Главное: Британские журналисты назвали три главных просчета Путина. Российский лидер недооценил врага, неправильно управлял собственной армией и просчитался с реакцией Запада.

Детали: Журналисты британского издания The Economist проанализировали причины неудач российского президента Владимира Путина и его военной кампании в Украине. Все они касаются плохой информированности о реальном положении вещей.

«Первая ошибка — недооценка врага. Возможно, он поверил собственной пропаганде: что Украина — не настоящая страна, а фальшивка, созданная ЦРУ и управляемая мошенниками, которых презирает народ», — говорится в статье.

Журналисты отмечают, что, если Путин ожидал, что Украина рухнет при первой же демонстрации силы РФ, то он не мог ошибиться больше.

«Второй ошибкой было неправильное управление вооруженными силами. Его ВВС до сих пор не удавалось господствовать в небе. Он постарался убедить свой народ в том, что Россия ведет не войну, а „операцию по денацификации“. Солдаты, не зная, что им предстоит, прибыли в Украину, ожидая, что их встретят как освободителей. Если он прикажет войскам массово вырезать украинцев, те могут не подчиниться», — считают в The Economist.

При этом подчеркивается, что Путин не сможет от россиян скрыть большие потери в собственной армии.

«Третья ошибка — недооценка Запада... он почти наверняка был удивлен растущей поддержкой Украины, когда лондонцы встают под украинский гимн, а Бранденбургские ворота в Берлине подсвечены голубым и золотым цветами», — говорится в статье.

Отмечается, что вдохновленные украинским мужеством и требованием собственных граждан, западные правительства ввели действительно мощные санкции против России, что может подорвать экономику России.

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