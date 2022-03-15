Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Британии назвали три главных просчета Путина

В Британии назвали три главных просчета Путина

Агата Кловская
15.03.22 12:25
131
В Британии назвали три главных просчета Путина

Главное: Британские журналисты назвали три главных просчета Путина. Российский лидер недооценил врага, неправильно управлял собственной армией и просчитался с реакцией Запада.

Детали: Журналисты британского издания The Economist проанализировали причины неудач российского президента Владимира Путина и его военной кампании в Украине. Все они касаются плохой информированности о реальном положении вещей.

«Первая ошибка — недооценка врага. Возможно, он поверил собственной пропаганде: что Украина — не настоящая страна, а фальшивка, созданная ЦРУ и управляемая мошенниками, которых презирает народ», — говорится в статье.

Журналисты отмечают, что, если Путин ожидал, что Украина рухнет при первой же демонстрации силы РФ, то он не мог ошибиться больше.

«Второй ошибкой было неправильное управление вооруженными силами. Его ВВС до сих пор не удавалось господствовать в небе. Он постарался убедить свой народ в том, что Россия ведет не войну, а „операцию по денацификации“. Солдаты, не зная, что им предстоит, прибыли в Украину, ожидая, что их встретят как освободителей. Если он прикажет войскам массово вырезать украинцев, те могут не подчиниться», — считают в The Economist.

При этом подчеркивается, что Путин не сможет от россиян скрыть большие потери в собственной армии.

«Третья ошибка — недооценка Запада... он почти наверняка был удивлен растущей поддержкой Украины, когда лондонцы встают под украинский гимн, а Бранденбургские ворота в Берлине подсвечены голубым и золотым цветами», — говорится в статье.

Отмечается, что вдохновленные украинским мужеством и требованием собственных граждан, западные правительства ввели действительно мощные санкции против России, что может подорвать экономику России.

В тему: Стало известно, сколько дней Россия еще сможет активно бомбить украинские города.

Тэги: Украина, общество, Владимир Путин, Россия, политика, война, Британия

Комментарии

Статьи

14.03.22 12:19

Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации

Автор: Александр Панько

Дайджест

Когда закончится война России и Украины: три возможных сценария развития ситуации
10.03.22 21:03

Когда закончится война России и Украины: три возможных сценария развития ситуации

Автор: ТГ Политика страны

Выбор редакции
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.03.22 13:20

В УПЦ рассказали, как Церковь помогает украинским военнослужащим, беженцам и больницам во время войны
15.03.22 12:55

Стало известно, сколько украинских детей стали жертвами войны
15.03.22 12:47

Управделами УПЦ призвал священников сохранять верность Церкви
15.03.22 11:43

В Киеве вводится длительный комендантский час
15.03.22 11:22

Стало известно, сколько дней Россия еще сможет активно бомбить украинские города
15.03.22 10:44

Уже завтра суд в Гааге может вынести вердикт России
15.03.22 10:17

Военное положение в Украине могут продлить еще на 30 дней
15.03.22 09:36

Генштаб ВСУ привел данные о потерях россиян на 15 марта
15.03.22 09:17

Далекая страна готова принять беженцев из Украины
15.03.22 09:02

Возле одной из станций метро в Киеве упал снаряд
15.03.22 12:55

Стало известно, сколько украинских детей стали жертвами войны
15.03.22 11:43

В Киеве вводится длительный комендантский час
15.03.22 11:22

Стало известно, сколько дней Россия еще сможет активно бомбить украинские города
15.03.22 10:44

Уже завтра суд в Гааге может вынести вердикт России
15.03.22 10:17

Военное положение в Украине могут продлить еще на 30 дней
15.03.22 08:18

На жилые дома в Киеве снова падали ракеты
15.03.22 06:38

На ЧАЭС наконец-то восстановили электроснабжение
14.03.22 18:23

В ГПУ анонсировали обмен пленными
14.03.22 17:59

Украина и Россия взяли паузу в переговорах
14.03.22 15:36

Зеленский обещает отстроить все разрушенные дома и квартиры
12.03.22 16:12

На Херсонщине россияне готовят «референдум» для создания очередной «народной республики»
11.03.22 16:49

Украина утверждает, что российская авиация нанесла удар по Беларуси. У Лукашенко это назвали фейком
11.03.22 18:29

Названо возможное время вторжения белорусских войск в Украину
11.03.22 14:21

Россияне готовят теракт на ЧАЭС, – разведка
13.03.22 18:31

В Киеве задержан больной раком православный публицист Ян Таксюр. Его держат в СИЗО
11.03.22 18:05

США, НАТО, ЕС и «Большая семерка» готовят новые санкции против Путина
12.03.22 19:25

На Ивано-Франковщине СБУ требует от священника УПЦ «самоликвидировать» свой приход
15.03.22 07:00

Британские военные предупредили украинцев о кое-чем ужасном
12.03.22 15:49

В Василькове уничтожили аэропорт
12.03.22 15:38

На ЧАЭС начался экстренный ремонт
Фото и Видео
Возле одной из станций метро в Киеве упал снаряд
Возле одной из станций метро в Киеве упал снаряд
Возле одной из станций метро в Киеве упал снаряд
Возле одной из станций метро в Киеве упал снаряд
На жилые дома в Киеве снова падали ракеты
На жилые дома в Киеве снова падали ракеты
В прямом эфире главного телеканала РФ произошел громкий антивоенный скандал
В прямом эфире главного телеканала РФ произошел громкий антивоенный скандал
Командиры армии РФ дают добро на расстрел мирных жителей?
Командиры армии РФ дают добро на расстрел мирных жителей?
Зеленский обещает отстроить все разрушенные дома и квартиры
Зеленский обещает отстроить все разрушенные дома и квартиры
Российские военные массово пишут рапорта, отказываясь воевать в Украине, - соцсети
Российские военные массово пишут рапорта, отказываясь воевать в Украине, - соцсети
Появилась информация, что русские солдаты якобы украли унитаз из музея на Запорожье
Появилась информация, что русские солдаты якобы украли унитаз из музея на Запорожье
Завод «Антонов» в Киеве подвергся обстрелу
Завод «Антонов» в Киеве подвергся обстрелу
В дом на Оболони попала ракета
В дом на Оболони попала ракета
Российская авиация атаковала Яворовский полигон на Львовщине
Российская авиация атаковала Яворовский полигон на Львовщине
fraza.com
Новости блогосферы
10.03.22 13:20

Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии

Опрос

Когда закончится российско-украинская война?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.