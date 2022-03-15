Стало известно, сколько дней Россия еще сможет активно бомбить украинские города

Главное: Генерал США Бен Ходжес считает, что у России осталось ресурсов на 10 дней активной войны. По его словам, новые силы и боеприпасы не поступают.

Детали: У России осталось ресурсов на десять дней активной войны. Об этом заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес, который ранее командовал сухопутными силами США в Европе, в эфире телеканала MSNBC.

По его мнению, для ведения войны на истощение России не хватает трех вещей: времени, людских ресурсов и боеприпасов.

«Приблизительно за 10 дней — это моя оценка — и при условии, что мы, Запад не только продолжим, но и увеличим помощь для украинских сил, чтобы они уничтожали российскую артиллерию, армию и отражали ракетные удары, через 10 дней россияне пройдут точку невозврата, когда они больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне», — сказал Ходжес.

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