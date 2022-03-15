Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Минздрав разработал требования к местам пребывания переселенцев

Минздрав разработал требования к местам пребывания переселенцев

Александр Панько
15.03.22 07:18
89
Минздрав разработал требования к местам пребывания переселенцев

Главное: Для мест пребывания переселенцев в Украине разработали требования. Сделал это Минздрав.

Детали: В каких условиях должны жить переселенцы в Украине, которые спасаются от войны? Требования разработало министерство здравоохранения.

Отмечается, что,  чтобы организовать помещение для проживания переселенцев, необходимо соблюдать следующие требования, основным из которых является доступ к воде :

- душевых должно быть не менее 1 на 50 человек;

- умывальников с одним краном на 5-7 человек;

- доступ к питьевой воде с расчетом ежедневно 20 литров на одного человека;

- вода для санитарно-гигиенических нужд - 50 литров на человека каждый день.

Подчеркивается, что спальные места должны быть на расстоянии не менее одного метра, а их расстояние от наружной стены не менее 0,8 метра.

Кроме этого для переселенцев должна быть доступна первая медицинская помощь и необходимые лекарства.

Информируется, что прибывающих людей необходимо обеспечить первичным медицинским осмотром.

Сообщается, что, если в одном помещении находится более ста человек, присутствие медика обязательно.

В ведомстве говорят: «Для тех, у кого есть симптомы инфекционных заболеваний нужно выделить отдельное помещение и обязательно оказать медицинскую помощь. Если же отдельной комнаты нет, нужно отделить часть помещения, например ширмой, с минимальным расстоянием от других людей в полтора-два метра».

Уточняется, что в помещении необходимо проводить регулярное проветривание не менее трех раз в сутки и влажную уборку минимум раз в сутки.

Резюмируется: «Дезинфекцию часто затрагивающих поверхностей следует делать два раза в день. Влажную уборку с моющими средствами необходимо проводить по меньшей мере раз в неделю».

В тему: Мэрия Мариуполя привела данные о жертвах среди местного населения.

Тэги: общество, война, переселенцы, новости Украины

Комментарии

Статьи

14.03.22 12:19

Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации

Автор: Александр Панько

Дайджест

Когда закончится война России и Украины: три возможных сценария развития ситуации
10.03.22 21:03

Когда закончится война России и Украины: три возможных сценария развития ситуации

Автор: ТГ Политика страны

Выбор редакции
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.03.22 07:00

Британские военные предупредили украинцев о кое-чем ужасном
15.03.22 06:57

Мэрия Мариуполя привела данные о жертвах среди местного населения
15.03.22 06:46

В прямом эфире главного телеканала РФ произошел громкий антивоенный скандал
15.03.22 06:38

На ЧАЭС наконец-то восстановили электроснабжение
14.03.22 18:23

В ГПУ анонсировали обмен пленными
14.03.22 17:59

Украина и Россия взяли паузу в переговорах
14.03.22 17:12

Командиры армии РФ дают добро на расстрел мирных жителей?
14.03.22 16:05

Православные Австрии и Венгрии передали гуманитарную помощь украинским беженцам в Закарпатье
14.03.22 15:36

Зеленский обещает отстроить все разрушенные дома и квартиры
14.03.22 15:35

Многодетная семья священника УПЦ, у которого сгорел дом, нуждается в помощи
15.03.22 06:38

На ЧАЭС наконец-то восстановили электроснабжение
14.03.22 18:23

В ГПУ анонсировали обмен пленными
14.03.22 17:59

Украина и Россия взяли паузу в переговорах
14.03.22 15:36

Зеленский обещает отстроить все разрушенные дома и квартиры
14.03.22 11:20

Появилось объяснение решению Путина вторгнуться в Украину
14.03.22 10:49

Россия якобы просит Китай помочь в войне с Украиной
14.03.22 10:31

НБУ вернул ограничения на вывоз за границу наличной валюты
14.03.22 09:39

Стало известно, какие гуманитарные коридоры открыты в Украине 14 марта
13.03.22 16:17

Названы самые горячие точки на фронтах
13.03.22 11:53

Российская авиация атаковала Яворовский полигон на Львовщине
12.03.22 16:12

На Херсонщине россияне готовят «референдум» для создания очередной «народной республики»
11.03.22 16:49

Украина утверждает, что российская авиация нанесла удар по Беларуси. У Лукашенко это назвали фейком
11.03.22 18:29

Названо возможное время вторжения белорусских войск в Украину
11.03.22 14:21

Россияне готовят теракт на ЧАЭС, – разведка
11.03.22 18:05

США, НАТО, ЕС и «Большая семерка» готовят новые санкции против Путина
13.03.22 18:31

В Киеве задержан больной раком православный публицист Ян Таксюр. Его держат в СИЗО
12.03.22 19:25

На Ивано-Франковщине СБУ требует от священника УПЦ «самоликвидировать» свой приход
12.03.22 15:49

В Василькове уничтожили аэропорт
08.03.22 18:30

В ООН запретили сотрудникам называть войной агрессию РФ против Украины
12.03.22 15:38

На ЧАЭС начался экстренный ремонт
Фото и Видео
В прямом эфире главного телеканала РФ произошел громкий антивоенный скандал
В прямом эфире главного телеканала РФ произошел громкий антивоенный скандал
В прямом эфире главного телеканала РФ произошел громкий антивоенный скандал
В прямом эфире главного телеканала РФ произошел громкий антивоенный скандал
Командиры армии РФ дают добро на расстрел мирных жителей?
Командиры армии РФ дают добро на расстрел мирных жителей?
Зеленский обещает отстроить все разрушенные дома и квартиры
Зеленский обещает отстроить все разрушенные дома и квартиры
Российские военные массово пишут рапорта, отказываясь воевать в Украине, - соцсети
Российские военные массово пишут рапорта, отказываясь воевать в Украине, - соцсети
Появилась информация, что русские солдаты якобы украли унитаз из музея на Запорожье
Появилась информация, что русские солдаты якобы украли унитаз из музея на Запорожье
Завод «Антонов» в Киеве подвергся обстрелу
Завод «Антонов» в Киеве подвергся обстрелу
В дом на Оболони попала ракета
В дом на Оболони попала ракета
Российская авиация атаковала Яворовский полигон на Львовщине
Российская авиация атаковала Яворовский полигон на Львовщине
Экс-капитан сборной Украины по футболу высказался о войне, изобразив карту без Одесской области
Экс-капитан сборной Украины по футболу высказался о войне, изобразив карту без Одесской области
Лавров утверждает, что РФ не нападала на Украину
Лавров утверждает, что РФ не нападала на Украину
fraza.com
Новости блогосферы
10.03.22 13:20

Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии

Опрос

Когда закончится российско-украинская война?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.