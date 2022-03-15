Минздрав разработал требования к местам пребывания переселенцев

Главное: Для мест пребывания переселенцев в Украине разработали требования. Сделал это Минздрав.

Детали: В каких условиях должны жить переселенцы в Украине, которые спасаются от войны? Требования разработало министерство здравоохранения.

Отмечается, что, чтобы организовать помещение для проживания переселенцев, необходимо соблюдать следующие требования, основным из которых является доступ к воде :

- душевых должно быть не менее 1 на 50 человек;

- умывальников с одним краном на 5-7 человек;

- доступ к питьевой воде с расчетом ежедневно 20 литров на одного человека;

- вода для санитарно-гигиенических нужд - 50 литров на человека каждый день.

Подчеркивается, что спальные места должны быть на расстоянии не менее одного метра, а их расстояние от наружной стены не менее 0,8 метра.

Кроме этого для переселенцев должна быть доступна первая медицинская помощь и необходимые лекарства.

Информируется, что прибывающих людей необходимо обеспечить первичным медицинским осмотром.

Сообщается, что, если в одном помещении находится более ста человек, присутствие медика обязательно.

В ведомстве говорят: «Для тех, у кого есть симптомы инфекционных заболеваний нужно выделить отдельное помещение и обязательно оказать медицинскую помощь. Если же отдельной комнаты нет, нужно отделить часть помещения, например ширмой, с минимальным расстоянием от других людей в полтора-два метра».

Уточняется, что в помещении необходимо проводить регулярное проветривание не менее трех раз в сутки и влажную уборку минимум раз в сутки.

Резюмируется: «Дезинфекцию часто затрагивающих поверхностей следует делать два раза в день. Влажную уборку с моющими средствами необходимо проводить по меньшей мере раз в неделю».

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