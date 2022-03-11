Названо возможное время вторжения белорусских войск в Украину

Главное: Уже сегодня белорусские военные могут быть брошены на территорию Украины. Произойти это может в 21:00.

Детали: Белорусские войска могут быть привлечены к вторжению в Украину уже сегодня вечером. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщает украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«По предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению уже 11 марта в 21:00», — говорится в сообщении.

В Центре также отметили, что имеют информацию о том, что после первого раунда переговоров в Москве Путин и Лукашенко совершили по одному звонку.

«Не исключено, что они могли отдать следующие распоряжения: Путин — осуществить провокацию, обстрел российскими самолетами в районе границы со стороны Украины белорусской территории; Лукашенко готовить вторжение ВС РБ в Украину», — говорится в сообщении.

В тему: Украина утверждает, что российская авиация нанесла удар по Беларуси.

Незадолго до этого министр обороны Украины Алексей Резников предупредил, что Россия готовит авиаудары по территории Беларуси.