Украина утверждает, что российская авиация нанесла удар по Беларуси. У Лукашенко это назвали фейком

Главное: Командование ВС ВСУ заявило, что российская авиация нанесла удар по территории Беларуси. Эту информацию подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Минобороны Белоруссии назвало это фейком.

Детали: Российская авиация нанесла удар по территории Беларуси в пятницу, 11 марта. Самолеты РФ обстреляли населенный пункт Копани. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

«Сегодня в 14:30 от ГПС поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н. п. Городичи и Тумени, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани (Беларусь)», — говорится в сообщении.

Сейчас 9 пограничный отряд наблюдает занятие этого населенного пункта вражескими войсками.

В ВСУ заявили, что данные действия Российской Федерации — это провокация, цель которой втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной.

Эту информацию подтвердил и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Российские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировки украинской территории, после чего нанесли авиадуадары по территории РБ. Залет двух самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела Дубровица, что на Ровенщине», — написал Геращенко.

Он также подчеркнул, что эта атака — сознательная провокация.

Минобороны Белоруссии назвало это фейком.

В тему: Незадолго до этого министр обороны Украины Алексей Резников предупредил, что Россия готовит авиаудары по территории Беларуси.