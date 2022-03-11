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Новости > Россия готовит авиаудары по территории Беларуси, — Резников

Россия готовит авиаудары по территории Беларуси, — Резников

Александр Панько
11.03.22 16:18
499
Россия готовит авиаудары по территории Беларуси, — Резников

Главное: Россия готовит провокацию против Украины, нанеся авиаудары по населенным пунктам Беларуси. Так руководство РФ хочет вынудить руководство Беларуси к войне против Украины.

Детали: Российская авиация готовит серию кровавых провокаций против Украины. В частности, авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов в Беларуси возле украинской границы. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

«Друзья. По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, в настоящий момент командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций. Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-беларусской границы. В частности, удару собираются подвергнуть населенный пункт Копани, Столинского района Брестской области», — отметил он.

По его словам, для маскировки Россия планирует нанести атаку из воздушного пространства Украины.

«Цель провокации — вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины. Москва пытается повязать вас кровью. Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси», — добавил Резников.

В тему: Оккупанты готовят теракт на ЧАЭС.

Тэги: Украина, общество, Россия, политика, война, авиаудар, Беларусь, оккупанты

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