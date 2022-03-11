Украина претендует на $415 млрд арестованных золотовалютных резервов России

Главное: Военным вторжением Россия нанесла крупный ущерб Украине. Поэтому Киев рассчитывает на заблокированный в Европе золотовалютный резерв России в качестве репарации.

Детали: Власти Украины ведут переговоры с правительствами европейских стран относительно арестованных $415 млрд резервов РФ с тем, чтобы они пошли на возмещение ущерба Украине от вторжения России. Об этом в эфире телемарафона заявил первый замминистра экономики Украины Денис Кудин.

«Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка Российской Федерации — 415 млрд долларов. По сути этой суммы достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единовременные потери. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций», — рассказал Кудин.

Он отметил, что несколькими днями ранее в Офисе Президента заявляли о более чем 100 миллиардах долларов ущерба на объектах инфраструктуры. Однако на сегодняшний день эта цифра уже составляет $119 млрд. И с каждым днем ​​войны эта цифра будет только расти.

Кудин добавил, что в настоящее время правительство Украины готовит иски в международные суды для того, чтобы заставить Россию возмещать этот ущерб. Он подчеркнул: очень важно собрать как можно больше свидетельств о вреде, нанесенном армией РФ.

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