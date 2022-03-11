Некоторые регионы Украины возобновляют учебный процесс

Главное: С понедельника в некоторых регионах Украины возобновится учебный процесс. Каждое учебное заведение решает самостоятельно, как именно будут проводиться занятия — онлайн или офлайн.

Детали: В Украине в ряде регионов принято решение о возобновлении учебного процесса с понедельника, 14 марта. Об этом сообщает Министерство образования.

Так, планируется начать обучение школьников во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Запорожской, Одесской, Кировоградской и Херсонской областях.

Каждое учебное заведение решает самостоятельно, как именно будут проводиться занятия — онлайн или офлайн.

В тему: В Украине отменили ВНО и вступительные экзамены в ВУЗы.