Некоторые регионы Украины возобновляют учебный процесс

Главное: С понедельника в некоторых регионах Украины возобновится учебный процесс. Каждое учебное заведение решает самостоятельно, как именно будут проводиться занятия — онлайн или офлайн.
Детали: В Украине в ряде регионов принято решение о возобновлении учебного процесса с понедельника, 14 марта. Об этом сообщает Министерство образования.
Так, планируется начать обучение школьников во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Запорожской, Одесской, Кировоградской и Херсонской областях.
Каждое учебное заведение решает самостоятельно, как именно будут проводиться занятия — онлайн или офлайн.
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