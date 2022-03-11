В НАТО выдвинули обвинения в адрес Беларуси

Главное: В НАТО обвиняют Беларусь. Там говорят, что РФ использует страну как плацдарм для авиаударов по Украине.

Детали: В НАТО обвинили Беларусь в том, что страна используется РФ как плацдарм для авиаударов по Украине. Об этом пишет CNN.

Западная разведка говорит, что на территории Беларуси дислоцируются десятки боевых самолетов.

Отмечается, что данная информация подтверждается данными, которые собирают самолеты-разведчики НАТО на границе Польши с Украиной.

Так, по словам директора по тактике НАТО Дени Гийома накануне 2-я летная эскадрилья НАТО зафиксировала не менее двенадцати российских самолетов на аэродромах в Беларуси к северу от ЧАЭС.

Сообщается, что спустя несколько часов не менее девяти из них вторглись в воздушное пространство Украины и направлялись в сторону Киева.

Информируется: «В один особенно активный день на прошлой неделе силы НАТО зафиксировали около двадцати российских самолетов, которые направлялись на Киев из Беларуси».

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