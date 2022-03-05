В Киеве духовенство и волонтеры УПЦ встретили гуманитарный груз от Румынской Православной Церкви

Главное: В столице сегодня духовенство и волонтеры Украинской Православной Церкви встретили поезд из Черновцов, доставивший гуманитарную помощь от Румынской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, волонтеры направили гуманитарный груз – продукты питания, средства гигиены, товары первой необходимости – в распределительные центры: храм вмч. Георгия Победоносца на Южном вокзале и храмовый комплекс прп. Сергея Радонежского, что в Соломенском районе, ул. Уманская, 14.

В распределительные центры могут обратиться все, кто в эти дни особенно нуждается в помощи.

Поезд встречал викарий Киевской Митрополии, епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий.

Глава Синодального отдела по социально-гуманитарным УПЦ протоиерей Сергей Экшиян рассказал, что гуманитарный груз раздали священникам столичных храмов, которые отвезут его на приходы. Волонтеры и прихожане будут раздавать гуманитарную помощь всем нуждающимся и доставлять пожилым людям.

Как сообщалось ранее, 4 марта гуманитарную помощь от Румынской Православной Церкви направили в Киев и Харьков. 3 марта приехал второй груз гуманитарной помощи от Румынской Православной Церкви на Буковину для вынужденных переселенцев и военнослужащих общим весом 72 тонны.