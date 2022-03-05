Украина триумфально стартовала на Паралимпийских играх в Китае

Главное: Стартовали Паралимпийские игры в Китае. Украина – первая в медальном зачете.
Детали: В Китае стартовали Паралимпийские игры. Украина сразу же возглавила медальный зачет.
Наша страна взяла сразу семь медалей в парабиатлоне.
В первый день Игр прошли спринтерские гонки в трех категориях – сидя, стоя и для паралимпийцев с нарушениями зрения.
В соревнование спортсменов с нарушениями зрения заняла весь пьедестал: золото завоевал Виталий Лукьяненко, серебро – Александр Казик, а бронзу – Дмитрий Суярко.
Также Оксана Шишкова выиграла женский спринт (нарушения зрения), а Григорий Вовчинский – в спринте стоя.
Кроме этого Тарас Радь (спринт, сидя) и Людмила Ляшенко (спринт, стоя) получили серебряные награды.
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