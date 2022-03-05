По финансовой системе России нанесут еще один серьезный удар

Главное: Финансовую систему РФ ждет очередной удар. Акции страны исключат из стандартных фондовых индексов S&P Dow Jones.

Детали: По финансовой системе РФ до 9 марта нанесут еще один серьезный удар. В S&P Dow Jones сообщили, что исключат акции страны из своих стандартных фондовых индексов.

Информируется, что акции исключат из развивающихся рынков и других индексов до открытия рынка в среду.

Отмечается, что индексы сегодня указывают на ухудшение уровня доступности рынка РФ, что может повлиять на способность участников рынка воспроизводить индексы S&P DJI, содержащие ценные российские бумаги.

Также сообщается, что S&P Dow Jones продолжит расчет фондовых индексов для России.

Резюмируется, что индексы будут поддерживаться с точки зрения российского инвестора и могут содержать ценные бумаги, которые не подходят для инвесторов в США или Европе.

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