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Новости > Зеленский обвинил НАТО в бездействии

Зеленский обвинил НАТО в бездействии

Автор: «Фраза»
05.03.22 15:27
320
Зеленский обвинил НАТО в бездействии

Главное: Владимир Зеленский обвиняет НАТО. Альянс не хочет ввести бесполетную зону.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский дал новый брифинг. Он выступил с обвинением в адрес НАТО.

Глава государства раскритиковал нежелание Альянса вводить беспилотную зону.

Он сказал: «Сегодня НАТО дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись совершить бесполетную зону. Вы могли закрыть небо, однако…».

Владимир Зеленский добавил: «Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли защитить страны Североатлантического союза. От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, за нашу общую свободу за нашу общую свободу».

В тему: На дом Зеленского упал обломок ракеты.

Тэги: Россия, НАТО, политика, война, Владимир Зеленский

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