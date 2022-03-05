УПЦ организовала проект поддержки пострадавших от военных действий

Главное: Украинская Православная Церковь запускает проект «Церковь помогает».

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, с инициативой централизованной помощи постадавшим от военных действий выступил Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам.

«Тысячи украинцев за последнюю неделю оказались на грани выживания. Люди теряют жилье, не могут купить самые необходимые лекарства и пищевые продукты. В тяжелое для страны время Украинская Православная Церковь начинает гуманитарный проект «Церковь помогает» для поддержки пострадавших от военных действий», – сообщается на сайте.

Отмечается, что для реализации проекта созданы два сообщества в мессенджере Viber.

В первом сообществе «Помогите» можно опубликовать просьбу о помощи. Эти заявки будут просматривать православные волонтеры и помогать соответственно своим возможностям и расположению.

Второе сообщество «Помогаю» объединит православных волонтеров, которые будут публиковать здесь свои предложения о помощи. Пострадавшие могут просматривать эту информацию и обращаться к координаторам гуманитарных программ.

Информация и новости проекта «Церковь помогает» будут размещаться на странице Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам.

«Будем делать добро вместе!» – призывает Украинская Православная Церковь.

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