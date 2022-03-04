Международные эксперты предрекли России дефолт

Главное: России прогнозируют дефолт. Оценка экспертов Standard & Poor’s.

Детали: Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s резко понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России. С ВВ+ до CCC-, стране прогнозируют дефолт.

Кроме этого долгосрочный рейтинг в национальной валюте также был снижен с ВВВ- до CCC-.

Отмечается, что рейтинги помещены на пересмотр с негативным прогнозом из-за возросшего риска дефолта.

Информируется: «Новые антироссийские санкции наполовину сократили доступные валютные резервы России, в том числе депозиты в иностранной валюте и ценные бумаги, зарегистрированные в США, ЕС и Японии».

Подчеркивается, что понижение рейтинга последовало за введением мер, которые, по нашему мнению, существенно увеличат риск дефолта.

Резюмируется: «Сокращение валютных резервов России ослабило ее внешнюю ликвидность в период роста спроса на иностранную валюту».

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