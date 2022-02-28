Выяснилось, какой общественный транспорт работает в Киеве

Главное: В Киеве частично работает общественный транспорт. Список маршрутов.

Детали: Общественный транспорт в Киеве частично работает. В КГГА поведали, какие маршруты.

Автобусы: №2, от ул. Булгакова до ул.Шолуденко; №21, от ул. Милославской к ж.м Радужный; №35, от ул. Подлипка др. ул.Урловской; №54, от ст.м. Выдубичи до пл.Михайла Спивака; №73, от ул. Милославской до просп. Шухевича; №101, от ул. Милославской к ж.м. Радужный; №51, через Южный мост; №55, через Южный мост; №114, от ул. Милославской к ж.м. Радужный; №64, от ст.м. Славутич по ул. Садовой; №69, от Дворца спорта до ул. Гната Юры; №90, от ул. Туполева до ул. Гната Юры; №118, от Политехнического института до г. Патона.

Троллейбусы: №1, от ул. Маршальской до Лыбидской; №11, от ст.м. Демеевская к ТРЕД №1; №12 от ст. г. Васильковская до ст. г. Лыбидская; троллейбусный маршрут №45 по постоянному маршруту.

Трамваи: организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам №8К, 22К, 29К, 33А.

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