Совет Европы приостанавливает членство России в ПАСЕ

Главное: Президент ПАСЕ Тини Кокс объявил о приостановке членства России в организации после агрессии в Украине.

Детали: Совместный комитет Совета Европы, объединяющий руководство ПАСЕ, представителей государств-членов и генерального секретаря организации, рекомендует применить в отношении России исключительную процедуру, ведущую к исключению этого государства из СЕ. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на президента ПАСЕ Тини Кокса, во время заседания Совместного комитета был консенсус по поводу решения, которое должно быть официально принято позже в пятницу, 25 февраля.

«Я давно в ПАСЕ, и впервые вижу такое единство на всех уровнях. Решение за Комитетом министров, но в понимании, что это статья 8 — приостановление участия РФ во всех органах Совета Европы», — объяснил Кокс на пресс-конференции в Страсбург, добавив, что при желании Комитет министров может также рассмотреть вопрос об исключении РФ из организации.

Как отмечает издание, Кокса считают одним из наиболее пророссийских членов ПАСЕ, до сих пор он системно защищал интересы РФ во всех ситуациях, в частности, являлся адвокатом снятия санкций в 2019 году.

«Если КМСЕ примет решение о том, чтобы приостановить членство, это будет означать, что РФ не сможет участвовать во всех активностях организации... Нельзя так нарушить фундаментальные принципы Совета Европы и дальше продолжать работать в нем», — заключил Кокс.

Справка: Ст. 8 говорит, что любой член Совета Европы, серьезно нарушивший ст. 3 Устава СЕ (об уважении к верховенству права и фундаментальным свободам), может быть наказан путем «приостановления представительства (в КМСЕ), а также Комитет может попросить его выйти из Совета Европы».

В тему: Рано утром 24 февраля в Украине было введено военное положение. Этому предшествовало широкомасштабное наступление российское армии.