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Новости > В Украине объявлена всеобщая мобилизация

В Украине объявлена всеобщая мобилизация

Александр Панько
25.02.22 00:17
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В Украине объявлена всеобщая мобилизация

Президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Как говорится в документе, опубликованном на официальном сайте главы государства, мобилизация должна проводиться в течение 90 суток со дня вступления в силу этого указа на всей территории Украины.

Мобилизацию провести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской. Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.

Призыв военнообязанных, резервистов и привлечения транспортных средств для обеспечения нужд военных формирований поручено осуществить в объемах, определенных в соответствии с мобилизационными планами.

Генштабу ВСУ поручено определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах общего срока мобилизации.

Кабмину поручено обеспечить финансирование и принять в пределах полномочий другие меры, связанные с объявлением и проведением общей мобилизации.

Тэги: Россия, война, агрессия, мобилизация, вторжение, Владимир Зеленский, новости Украины

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