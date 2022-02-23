Стали известны подробности режима ЧП в Украине

Главное: В Сети появился проект постановления о введении ЧП. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это особо не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса. Своим видением того, как оно будет происходить, поделился также Нацбанк и мэр Киева Виталий Кличко.

Детали: Указ о введении чрезвычайного положения на территории Украины (кроме Донецкой и Луганской областей) не предусматривает установления особого режима въезда и выезда в Украину и за ее пределы. Как сообщает LB.ua, в соответствии с проектом указа, имеющимся в распоряжении журналистов, не предусматривается также ограничение свободы передвижения по Украине.

В то же время возможны:

— ограничение движения транспорта и его осмотр;

— усиление охраны общественного порядка и объектов;

— запрет на массовые мероприятия;

— запрет забастовок;

— временная или постоянная эвакуация из опасных мест;

— комендантский час;

— проверка документов у граждан и осмотр их вещей;

— запрет призывникам и резервистам изменять место жительства без уведомления;

— запрет на распространение материалов, дестабилизирующих ситуацию;

— регулирование работы гражданских теле- и радиоцентров;

— особые правила использования связи и передачи информации через компьютерную сеть;

— поднятие вопроса о запрете деятельности партий, ОО в интересах нацбезопасности и общественного порядка

Отмечается, что эти пункты не обязательно будут применяться всеми. Каждая область сама будет формировать список ограничений.

В то же время, как заявил городской голова Киева Виталий Кличко на брифинге 23 февраля, после введения чрезвычайного положения в Киеве введут усиленный контроль въезда и выезда, запретят массовые мероприятия и митинги и могут ограничивать движение транспорта.

«Если такое решение будет принято и вступит в действие, что это значит?

— На территориях областей начинают действовать оперативные штабы под председательством председателей ОГА или КГГА.

— Устанавливается усиленный контроль въездов и выездов с территории городов и областей.

— Может ограничиваться движение транспортных средств и проводиться их досмотр.

— Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий.

— Запрещается проведение митингов, и возможны другие ограничения», — заявил Кличко.

Он добавил, что комендантский час на территориях областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения.

Кроме того, в ближайшее время будут организованы и проведены учебные сборы резервистов в батальонах и бригадах терробороны. Эти учения будут длиться 30 дней.

Кличко объяснил, что все необходимые решения и меры по введению чрезвычайного положения в столице примет оперативный штаб Киева. Он соберется уже сегодня, принятия решения о введении чрезвычайного положения Верховной Радой.

Мэр призвал жителей не паниковать и объяснил, что введение НС — это предупредительный шаг, чтобы обеспечить безопасность в Украине.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, в случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме.

Утверждается, что у НБУ достаточно резервов для подкрепления банков наличными.

В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 23 февраля заявил, что «экономика и финансовая система остаются стабильными». «У нас достаточно резервов и прочности, чтобы противостоять не только военной, но и экономической и торговой, энергетической агрессии. У нас нет никаких экономических причин для ухудшения ситуации, кроме паники», — цитирует главу правительства «Экономическая правда».

Он также заверил, что введение ЧП особо не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса. «Это решение, прежде всего, позволит нашим военным и правоохранителям лучше контролировать ситуацию. Никаким особым образом это не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса. Чрезвычайное положение — о нашей готовности быстро реагировать на любые вызовы и сценарии развития событий», — заключил премьер.

В тему: Ранее сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к Верховной Раде с просьбой ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей.