Рабинович: Медведчук стал лидером сопротивления режиму Зеленского, сегодня власть несет ответственность за его безопасность

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук сегодня является лидером сопротивления режиму президента Владимира Зеленского и именно власть несет ответственность за его безопасность, потому что он незаконно пребывает под домашним арестом. Как сообщает 112ua.tv, об этом в эфире «Першого Незалежного» заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Вадим Рабинович, комментируя информацию о блокировании дома лидера оппозиции и обыске автомобилей.

«Давайте посмотрим честно на некоторые вопросы, которые всегда замалчиваются. Сегодня Медведчук стал лидером сопротивления режиму Зеленского... И, несмотря на то, что я и Бойко возглавляем партию, я думаю, что с Медведчуком сегодня связано то, что все люди видят нашу партию как сопротивляющеюся режиму. И для власти он такой же. Он самый опасный для них и самый несгибаемый. Они пытались его выгнать за границу, они пытались запугивать его, но тем не менее он остался и вы видите, что он единственный, кто достаточно мужественно все это переносит и сопротивляется власти», — отметил политик.

При этом Рабинович подчеркнул, что все то, что происходило сегодня возле дома Медведчука ничего общего с законом не имеет.

«Оно и раньше не имело, но раньше хотя бы была видимость закона. Сегодня какие-то люди окружают дом народного депутата — неизвестно что и не известно как. Вопрос: на каком основании?! Никто не знает. Вот так им хочется сегодня. В полном беззаконии они хотят сделать Медведчука заложником», — возмутился политик.

Рабинович добавил, что в «Оппозиционной платформе — За жизнь» всегда были осведомлены об атаках власти и о том, что для нее самый опасный в списке Виктор Медведчук.

«Поэтому я хочу им просто сказать, что ответственность за Медведчука, именно за его безопасность лежит на нашей власти и конкретно на президенте. Они отвечают за то, чтобы Медведчук был в безопасности. А то что он никому не мешает с точки зрения юридической, находится под домашним арестом — это всем известно. Поэтому провокации вокруг Медведчука ничего хорошего не принесут», — заявил политик.

Как напоминает издание, ранее в СМИ появилась информация о том, что к дому председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука прибыли правоохранители.

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич в комментарии «Першому Незалежному» заявил, что это провокация, направленная на то, чтобы запустить слух о том, что Виктор Медведчук куда-то бежит.