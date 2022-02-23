Английские футболисты отказались летать самолетами «Аэрофлота»

Главное: Футболисты английского клуба «Манчестер Юнайтед» отправились на матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Испанию на самолете авиакомпании Titan Airways, несмотря на то, что официальным партнером клуба является российский «Аэрофлот».

Детали: Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» отказался воспользоваться услугами российской авиакомпании «Аэрофлот» для полета в Испанию на матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Как сообщает ТСН со ссылкой на западные СМИ, «манкунианцы» не выбрали для путешествия «Аэрофлот», несмотря на то, что он является официальным партнером английского клуба.

Отмечается, что их сотрудничество не прекращалось, однако МЮ улетел на игру в Мадрид британской чартерной авиакомпанией Titan Airways.

Причины такого решения не указываются, но, по мнению журналистов, это может быть связано с последними событиями, связанными с угрозой полномасштабного вторжения России в Украину.

В тему: 22 февраля 2022 года в аэропорту Манчестера из-за сильного ветра едва не разбился самолет Turkish Airlines, который летел из Исламабада.