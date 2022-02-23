Главное: После заседания СНБО в Украине вводят чрезвычайное положение. Комендантский час пока не планируется.

Детали: В Украине все же вводят чрезвычайное положение. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания.

По его словам, они просят Верховную Раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей.

Чиновник сказал: «В зависимости от территории, от того, насколько будут считать целесообразным проведение тех или иных вещей, описанных в соответствии с нашим законодательством. Областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной властей, будут принимать те или иные решения».

Он добавил: «В зависимости от территории, от того, насколько будут считать целесообразным проведение тех или иных вещей, описанных в соответствии с нашим законодательством. Областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной властей, будут принимать те или иные решения».

Отмечается также: «Военное положение в Украине в случае необходимости будет введено мгновенно, пока такого решения нет».

Говоря о комендантском часе, сообщается, что вводить его будут в зависимости от ситуации.

Алексей Данилов сказал, что Верховная Рада должно утвердить чрезвычайное положение в течение 48 часов.

Оно будет введено сроком на тридцать дней с возможностью продления еще максимум на такой же срок.

Планируются такие ограничения: усиление охраны общественного порядка, ограничение движения транспорта, досмотр транспорта и проверка документов.

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