Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украине вводят чрезвычайное положение

В Украине вводят чрезвычайное положение

Александр Панько
23.02.22 12:53
582
В Украине вводят чрезвычайное положение

Главное: После заседания СНБО в Украине вводят чрезвычайное положение. Комендантский час пока не планируется.

Детали: В Украине все же вводят чрезвычайное положение. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания.

По его словам, они просят Верховную Раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей.

Чиновник сказал: «В зависимости от территории, от того, насколько будут считать целесообразным проведение тех или иных вещей, описанных в соответствии с нашим законодательством. Областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной властей, будут принимать те или иные решения».

Он добавил: «В зависимости от территории, от того, насколько будут считать целесообразным проведение тех или иных вещей, описанных в соответствии с нашим законодательством. Областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной властей, будут принимать те или иные решения».

Отмечается также: «Военное положение в Украине в случае необходимости будет введено мгновенно, пока такого решения нет».

Говоря о комендантском часе, сообщается, что вводить его будут в зависимости от ситуации.

Алексей Данилов сказал, что Верховная Рада должно утвердить чрезвычайное положение в течение 48 часов.

Оно будет введено сроком на тридцать дней с возможностью продления еще максимум на такой же срок.

Планируются такие ограничения: усиление охраны общественного порядка, ограничение движения транспорта, досмотр транспорта и проверка документов.

В тему: Украинцев призвали немедленно покинуть Россию.

Тэги: общество, политика, СНБО, чрезвычайное положение, новости Украины

Комментарии

Статьи

22.02.22 08:21

Будет ли большая война на Донбассе в феврале 2022? Обновляется

Автор: Александр Панько

Дайджест

Как подготовиться к чрезвычайной ситуации: 10 полезных советов от ГСЧС
23.02.22 00:42

Как подготовиться к чрезвычайной ситуации: 10 полезных советов от ГСЧС

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.02.22 13:13

ВРУ попросила СНБО ввести санкции против россиян, причастных к признаю «независимости» ОРДЛО
23.02.22 12:52

Верховная Рада сделала шаг к легализации огнестрельного оружия
23.02.22 12:15

Управделами УПЦ призвал верующих сохранять мир и поддержать близких
23.02.22 11:49

Названы имена россиян, попавших под санкции США и Евросоюза
23.02.22 11:39

Появилось видео, как известный теннисист обматерил и едва не избил судью
23.02.22 11:17

Украину назвали одним из фаворитов Евровидения-2022
23.02.22 11:03

Премьер-министр Нидерландов признал Путина «абсолютно сумасшедшим»
23.02.22 10:57

Украинцев призвали немедленно покинуть Россию
23.02.22 10:50

Призыв резервистов в Украине: все подробности
23.02.22 10:22

Водители киевских троллейбусов пригрозили забастовкой
23.02.22 13:13

ВРУ попросила СНБО ввести санкции против россиян, причастных к признаю «независимости» ОРДЛО
23.02.22 12:52

Верховная Рада сделала шаг к легализации огнестрельного оружия
22.02.22 23:44

Зеленский записал второе видеообращение за день
22.02.22 22:22

Байден: Путин, в сущности, открыто объявил войну миру
22.02.22 21:57

Путин поставил Украине новый ультиматум
22.02.22 19:00

Главные новости за 22 февраля 2022 года
22.02.22 15:43

Депутаты обратились к миру в связи с признанием Россией «ДНР» и «ЛНР»
22.02.22 13:41

В США объяснили, почему не будут вводить масштабные санкции против РФ
22.02.22 12:59

У Путина запутались, в каких границах признали самопровозглашенные «ЛДНР»
22.02.22 12:32

Зеленский назвал условие для введения военного положения в Украине
22.02.22 00:28

Путин направил войска на Донбасс. Они двигаются в сторону линии соприкосновения
19.02.22 16:16

Медведчук: Циничное нападение пропагандиста войны Бутусова на Шуфрича — лучшая демонстрация "единства", которое мы недавно "праздновали"
21.02.22 12:09

Деньги украинцев нашли в одном из крупнейших банков Швейцарии
17.02.22 00:01

Популярная туристическая страна решила переименовать свою столицу
18.02.22 10:48

Молдавский пилот написал в небе у границы Украины слово «расслабьтесь»
19.02.22 17:46

СМИ утверждают, что мошенник Александр Слобоженко и его Traffic Devils отмывают миллиарды и открыли офисы в России
19.02.22 21:52

Олимпиада-2022: Итоги пятнадцатого дня
19.02.22 22:18

СМИ утверждают, что аферист Роман Фелик ограбил миллион украинцев
20.02.22 05:38

Международный день курильщиков трубки: какой праздник отмечается 20 февраля
18.02.22 16:50

Мутный тип и основатель «черных арбитражников» Traffic Devils Александр Слобоженко разбил Ferrari за миллион долларов
Фото и Видео
Появилось видео, как известный теннисист обматерил и едва не избил судью
Появилось видео, как известный теннисист обматерил и едва не избил судью
Появилось видео, как известный теннисист обматерил и едва не избил судью
Появилось видео, как известный теннисист обматерил и едва не избил судью
Украину назвали одним из фаворитов Евровидения-2022
Украину назвали одним из фаворитов Евровидения-2022
Зеленский записал второе видеообращение за день
Зеленский записал второе видеообращение за день
Появилось видео, как в Великобритании едва не разбился самолет
Появилось видео, как в Великобритании едва не разбился самолет
Известный сицилийский вулкан снова начал эпично извергаться
Известный сицилийский вулкан снова начал эпично извергаться
Опубликовано видео с места ДТП в Донецкой области, в котором погибли четыре человека
Опубликовано видео с места ДТП в Донецкой области, в котором погибли четыре человека
Появилось видео огненного ЧП на Гаванском мосту в Киеве
Появилось видео огненного ЧП на Гаванском мосту в Киеве
Зеленский пообещал никому ничего не отдавать и поблагодарил украинцев
Зеленский пообещал никому ничего не отдавать и поблагодарил украинцев
Путин подписал указы о признании «ДНР» и «ЛНР»
Путин подписал указы о признании «ДНР» и «ЛНР»
Футболистка из Новой Зеландии за полчаса забила три мяча в свои ворота
Футболистка из Новой Зеландии за полчаса забила три мяча в свои ворота
fraza.com
Новости блогосферы
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.