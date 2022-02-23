Премьер-министр Нидерландов признал Путина «абсолютно сумасшедшим»

Главное: Нидерландский премьер Марк Рютте, выступая в парламенте, охарактеризовал президента РФ Владимира Путина как «абсолютно сумасшедшего».

Детали: Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал президента России Владимира Путина «сумасшедшим». Как сообщает Der Spiegel, об этом он заявил выступая в парламенте 22 февраля.

«Конечно, этот человек абсолютно сумасшедший», — сказал Рютте, добавив, что реакция Запада будет ощутимой.

«Вы почувствуете это, я уверяю вас», — заключил премьер, обращаясь, вероятно, к Москве.

В тему: В феврале 2022 года СМИ сообщили, что президент США Джо Байден неоднократно описывал Путика как «парня с ядерным оружием и без друзей».