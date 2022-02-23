Призыв резервистов в Украине: все подробности

Главное: В Украине стартует призыв резервистов. Стало известно, как он будет проходить.

Детали: В среду, 23 февраля, в нашей стране стартует призыв резервистов на военную службу. Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины поведало, как это будет осуществляться.

Максимальный срок службы будет один год.

Поясняется, что резервисты первой очереди оперативного резерва – это военнослужащие, которые увольняются со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве; резервисты отвечают установленным требованиям прохождения службы в военном резерве, и приобретают определенную военную учетную специальность.

Как стало известно, под призыв попадают резервисты восемнадцати-шестидесяти лет.

Подчеркивается, что это офицеры и рядовой сержантский состав.

Информируется, что резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которой они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве первой очереди.

Сообщается, что по призванным резервистам будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата.

Отмечается, что резервисты оперативного резерва первой очереди должны самостоятельно явиться в свои воинские части или ТЦК и СП, по телефонному звонку или получив повестку для явки в свой ТЦК.

Поясняется, что, если резервист, по тем или иным причинам, не может быть призван, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы.

Резюмируется, что за неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность.

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