Украинцам дали прогноз по коронавирусу на начало марта

Главное: Появился прогноз по коронавирусу на начало марта. Ожидается 13-26 тысяч заболевших в сутки.

Детали: Эксперты из Национальной академии наук дали прогноз по коронавирусу в Украине на начало марта. Ученые поведали, какой будет заболеваемость.

Отмечается, что за последнюю неделю среднее количество больных в сутки составляет 24 853 человека, а среднее число летальных исходов – 240 смертей.

На 23 февраля – 1 марта прогнозируют 23 799 (20 204-27 080) случаев заразы в сутки, а на 2-8 марта – 20 076 (13 797-26 511) больных.

В тему: Смертность от коронавируса в Украине не снижается.