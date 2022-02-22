Совбез РФ принял решение о признании «ДНР» и «ЛНР» еще до того, как они об этом попросили

Главное: В Кремле подтвердили, что заседание Совбеза РФ, на котором было принято решение о признании «независимости ЛДНР», происходило и было записано за несколько часов до «прямой трансляции». Пресс-секретарь Дмитрий Песков связал это с «беспрецедентной открытостью».

Детали: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что заседание Совета безопасности России, на котором было принято решение о признании «ДНР» и «ЛНР», транслировалось в записи. Как сообщает «Украинская правда», некоторым пропагандистским СМИ, которые вывесили плашку «прямой эфир», об этом, вероятно, не сообщили.

«Это же было экстраординарное заседание Совета безопасности, и президент его созвал в связи с экстраординарной ситуацией в двух „республиках“», — объяснил спикер, добавив, что «было чрезвычайно важно показать всю аргументацию главы государства, аргументацию членов Совбеза, их точку зрения по этим очень-очень важным вопросам».

Опубликованную в итоге склеенную запись он назвал «беспрецедентной открытостью».

Отметим, что таким образом выходит, что запись скорее всего закончилась в районе 14 часов дня по московскому времени, тогда как главари «ЛДНР» обратились к Путину с просьбой признать независимость «республик» лишь в 15:40.

В тему: 21 февраля 2022 года в Москве состоялось внеочередное заседание Совбеза РФ, на котором было принято решение о признании «независимости ЛДНР».

При этом журналисты обратили внимание на то, что во время вечерней «прямой трансляции» часы министра обороны РФ Сергея Шойгу показывали 12:47 и 13:38.