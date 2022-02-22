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Новости > Депутаты обратились к миру в связи с признанием Россией «ДНР» и «ЛНР»

Депутаты обратились к миру в связи с признанием Россией «ДНР» и «ЛНР»

Александр Панько
22.02.22 15:43
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Депутаты обратились к миру в связи с признанием Россией «ДНР» и «ЛНР»

Главное: В связи с признанием Россией «независимости ДНР и ЛНР» Верховная Рада призвала мир ввести жесткие санкции, включая заморозку запуска «Северного Потока-2» и отключение РФ от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей SWIFT.

Детали: Верховная Рада Украины приняла заявление в связи с признанием Российской Федерацией независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Как сообщает «Украинская правда», «за» проголосовали 336 народных депутатов.

«Приняв указанное решение, Российская Федерация в одностороннем порядке де-факто вышла из Минских договоренностей, подписантом которых она является, а также разрушила соответствующий переговорный процесс на уровне стран — участниц Нормандского формата и в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», — говорится в документе.

Депутаты также подчеркнули, что «в рамках процесса мирного урегулирования и законодательством Украины определены понятия временно оккупированных территорий как „отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины“ и границы временно оккупированных Российской Федерацией украинских территорий».

«Каких-либо других образований на территории указанных областей Украины не существует. Украина остается преданной политико-дипломатическому пути урегулированию международного вооруженного конфликта», — указано в обращении.

В документе указано, что в развитие своих предварительных заявлений по вооруженной агрессии РФ против Украины Верховная Рада:

— подчеркивает, что Автономная Республика Крым и Севастополь и отдельные районы Донецкой и Луганской областей остаются неотъемлемой частью территории Украины, временно оккупированной Российской Федерацией;

— заявляет об отсутствии юридических последствий принятого Российской Федерацией решения и призывает безотлагательно принять все необходимые меры по отмене своих противоправных решений, направленным подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, как и устранения последствий, вызванных такими действиями Российской Федерации;

— призывает иностранные государства и международные и региональные организации не признавать независимость незаконных самопровозглашенных образований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и воздерживаться от каких-либо действий или шагов, которые могли бы быть истолкованы как их признание;

— констатирует тот факт, что Российская Федерация является агрессором — стороной конфликта и все это время ее войска находились и продолжают находиться на временно оккупированных территориях Украины;

— осуждает и возлагает ответственность на Российскую Федерацию за резкое ухудшение ситуации в сфере безопасности, массовую дезинформацию и пропаганду, к которым прибегла Российская Федерация с целью создания надуманного повода для принятия решения о признании незаконных самопровозглашенных образований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

— поддерживает направленный по поручению президента Украины официальный запрос на основе статьи 6 Будапештского меморандума к государствам-членам Совета Безопасности ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям для снижения напряжения и практических шагов обеспечения безопасности Украины;

— поддерживает инициативу президента Украины о созыве срочного расширенного заседания Совета Безопасности ООН (Саммит безопасности) с участием Украины с целью предоставления реальных гарантий безопасности и обеспечения немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН для эффективной деэскалации и предоставления реальной помощи Украине в восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности. в пределах международно признанных границ;

— призывает правительства и парламенты иностранных государств, международные организации и их парламентские ассамблеи решительно осудить указанное решение Российской Федерации как незаконное;

— подчеркивает, что это решение является частью многолетних системных усилий Российской Федерации, направленных на подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности и разрушение ее государственности;

— призывает ввести дополнительные жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции против Российской Федерации и ее руководства с целью приостановки ее вооруженной агрессии против Украины и предотвращения дальнейшей эскалации ситуации безопасности в Европе, включая заморозку запуска Северного Потока-2, отключение Российской Федерации от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT) и запрет экспорта в Российскую Федерацию высоких технологий, в частности, касающихся российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора;

— призывает правительства и парламенты иностранных государств содействовать укреплению обороноспособности Украины и ускорить предоставление комплексной, в том числе оборонной помощи, направленной на усиление способности Украинского государства реагировать на обострение ситуации безопасности со стороны Российской Федерации, а также поддерживать экономику Украины и ее финансовую стабильность.

В тему: Вечером 21 февраля российский президент Владимир Путин признал независимость т. н. «ДНР» и «ЛНР» и приказал оказать им всяческое содействие в виде соглашения о дружбе.

Своими указами он также поручил ВС России обеспечить функции «поддержания мира» в «ДНР» и «ЛНР», после чего по центру Донецка в сторону линии соприкосновения прошла большая колонна военной техники.

Большинство стран Европы, включая Сербию, а также европейские структуры и НАТО выступили с резкой критикой данного решения.

Тэги: Верховная Рада Украины, Россия, независимость, политика, обращение, заявление, агрессия, ЛНР, ДНР, Северный поток-2

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