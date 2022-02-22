Германия таки согласилась приостановить реализацию «Северного потока-2»

Главное: Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации проекта «Северный поток — 2» на фоне признания Россией «независимости» ОРДЛО.

Детали: Власти Германии решили остановить процесс сертификации российского газопровода «Северный поток-2» после признания Россией «независимости» «ДНР» и «ЛНР». Как сообщает РБК-Украина, об этом 22 февраля заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, газопровод не может быть запущен в этих кризисных условиях. Минэкономики ФРГ даны соответствующие указания.

В то же время Шольц назвал отказ Берлина поставлять Киеву оружие в сложившихся условиях «неизменной ситуацией».

В ходе пресс-конференции во вторник канцлер осудил решение президента РФ Владимира Путина «признать» «независимость» «ЛДНР» и назвал это серьезным нарушением международного права и Устава ООН.

В тему: Вечером 21 февраля российский президент Владимир Путин признал независимость т. н. «ДНР» и «ЛНР» и приказал оказать им всяческое содействие в виде соглашения о дружбе.

Своими указами он также поручил ВС России обеспечить функции «поддержания мира» в «ДНР» и «ЛНР», после чего по центру Донецка в сторону линии соприкосновения прошла большая колонна военной техники.

Большинство стран Европы, включая Сербию, а также европейские структуры и НАТО выступили с резкой критикой данного решения.